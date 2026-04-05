人気バンド「Mrs.GREENAPPLE」の公式サイトおよびSNSが5日に更新され、2029年までのライブイベントなどの計画を発表した。この日、都内でオフィシャルファンクラブ10周年を記念するイベントを開催。ボーカルの大森元貴が出席し、今後のバンドの活動について説明した。バンド公式サイトによると、2026年秋にファンクラブツアー「Mrs. GREEN APPLE Ringo Jam Tour “SHADOWS”」を開催。全国13箇所を巡る計28公演のアリー