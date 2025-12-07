タレントの田村淳が10月18日にXに投稿した内容をめぐり、議論が巻き起こっている。【映像】男性トイレに入る女性清掃員（26）田村は「僕だけかもしれないけれど…男子トイレの清掃員が女性なの結構イヤだ」「トイレをお掃除してもらってることには、当然ながら感謝しています…ですがトイレに異性がいるのが落ち着かないからイヤなんです」とXで真意を伝えると、「我慢してる男性も沢山いる」「声を上げてくれてありがとう」と