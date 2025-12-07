キャリアデザインセンターは12月3日、「ふるさと納税」に関する調査結果を発表した。調査は10月6日〜16日、同社運営の転職サイト『女の転職type』会員の女性306名を対象に、インターネットにて行われた。ふるさと納税、したことある?(年収別)調査によると、ふるさと納税をしたことが「ある」という人は39.9%。年収が高ければ高いほど高い割合を示し、始めたきっかけについては、「節税・お得感」(72.1%)、「返礼品が魅力的」(63.1%