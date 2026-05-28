子どもの成長は早いもの。入学や卒業、独立といった節目を迎えるたびに、おもちゃやランドセル、学用品や子ども服など「使わなくなったモノ」が家の中に積み重なっていく。インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、東京不用品回収ドドと共同で、子どものいる全国の男女300人を対象に「子どもの成長とともに増える『使わなくなったモノ』の処分実態」についてのアンケートを実施、結果を公表した。