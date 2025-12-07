愛知県日進市の公園で6日夜、男子中学生3人が5人組の男に暴行を受け、現金およそ2万1000円を奪われました。事件があったのは日進市赤池2丁目の前田公園で、6日午後7時半ごろ「友達が中高生に連れていかれた」と110番通報がありました。警察によりますと、名古屋市天白区の男子中学生3人が、5人組の男に首を絞められるなどの暴行を受けたうえ、「金を出せ」などと脅され、現金合わせておよそ2万1000円を奪われたということで