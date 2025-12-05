公明党の斉藤代表は5日、「自民党と日本維新の会の連立政権になってから、強引なやり方になっているのではないか」との見方を示した。記者会見で斉藤氏は、「自民と維新の連立政権後、例えば議員定数削減など、少し強引なやり方になっているのではないかと感じている」と述べた。そして、「自民・公明の連立政権時代は、一つ一つの項目について、時間を結構かけて、互いが納得するまで議論し尽くして合意を得てきた」と語った。そ