《ようやく宿舎に入ることができました》6日、自身のXにこのコメントとともに写真付きで投稿したのは、日本維新の会の住吉ひろき衆議院議員（41）。今年2月の総選挙で当選を果たし、およそ1年半ぶりの国会議員への復帰となった住吉氏は、東京の港区・青山にある議員宿舎への入居を報告した。住吉氏は《廊下は怖くて古いですが、部屋の中は綺麗にしてくれています懐かしい場所です》と続け、《今日布団が届くのを待ちますが、その