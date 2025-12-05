きちりホールディングスはしっかり。４日取引終了後、１１月度の月次動向を発表。既存店全店の売上高は前年同月比０．４％増と、２カ月連続でプラスを維持した。都市型ダイニング業態が減少したものの、モール・郊外型レストラン業態の伸びでカバーした。 出所：MINKABU PRESS