阪神の西勇輝投手（３５）が１日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の３億円でサインし、新加入の伏見寅威捕手（３５）とバッテリーを組むことを熱望した。（金額は推定）復活を期す西勇には頼もしい存在がいた。オリックスで共闘し、プライベートでも親交が深い同学年の伏見だ。「心強いね。性格も良いし、顔は若い頃似てるって言われた。兄貴肌になるんじゃないかと思います。打力に期待したい」とユーモ