東京都心部の高層ビル群カナダの大手調査会社レゾナンス・コンサルタンシーがこのほど発表した2026年版世界都市ランキングで、東京は前年と同じ4位だった。大阪は23位に浮上したが、前年に上位100に入っていた名古屋、札幌は圏外に脱落した。首位は英国のロンドンで、11年連続で世界トップを維持した。2位は米ニューヨーク、3位はフランスのパリで、いずれも前年と変わらなかった。アジアではシンガポール（6位）、韓国のソ