「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１日午後２時現在で、Ｌｉｎｋ－Ｕグループが「売り予想数上昇」で１位となっている。 同社は１１月２５日の取引終了後、サウジアラビアの翻訳・ローカリゼーション企業であるタルジャマ（Ｔａｒｊａｍａ）社と、日本のデジタルコンテンツ（主にマンガ・アニメ）のアラビア語ローカライズ、配信及び官民連携による事業開発を目