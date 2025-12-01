「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１日午後２時現在で、Ｌｉｎｋ－Ｕグループ<4446.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



同社は１１月２５日の取引終了後、サウジアラビアの翻訳・ローカリゼーション企業であるタルジャマ（Ｔａｒｊａｍａ）社と、日本のデジタルコンテンツ（主にマンガ・アニメ）のアラビア語ローカライズ、配信及び官民連携による事業開発を目的とする基本合意書（ＭＯＵ）を締結したと発表した。中東・北アフリカ地域（ＭＥＮＡ地域）で映画・アニメ・マンガなどのコンテンツ分野が急速に拡大し、国家的にも文化産業の創出が重点項目として位置づけられていることを受けて、共同でＭＥＮＡ市場の新規開拓を推進するのが狙い。日本のマンガなどのデジタルコンテンツをアラビア語圏向けに最適化するための翻訳・編集ローカライズの共同実施やＭＥＮＡ地域に最適化されたデジタルコンテンツプラットフォームの開発・導入、サウジアラビアの官民連携プログラムと整合した共同プロジェクトの企画・実行、アラビア語圏における人材育成への貢献などの分野で協力する。



これを受けて、同社株は２６日、２７日と連続でストップ高配分で終了。２８日も、利益確定の動きもみられたものの、３連騰して取引を終えた。週明けの１２月１日は再びストップ高の１５５０円に買われているが、一方で高値警戒感も強まっており、これが売り予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS