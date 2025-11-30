STARTO ENTERTAINMENTは30日、12月31日をもって、株式会社TOKIOとのエージェント契約を終了すると公式サイトで発表した。サイトでは「株式会社TOKIOに関するご報告」と題し、「株式会社STARTO ENTERTAINMENT（本社：東京都港区、代表取締役CEO：鈴木克明、以下「当社」）は、株式会社TOKIOとのエージェント契約を2025年12月31日をもって終了することとなりました」と伝えた。「30年以上にわたりファンの皆さまをはじめ、多くの関係