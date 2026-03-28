アイドルグループ「B&ZAI」の本高克樹（27）が3月26日、早稲田大学大学院創造理工学研究科の経営システム工学専攻の博士後期課程を修了した。本高は、STARTO社（旧ジャニーズ）所属初の博士（工学）の学位を取得し、“修士”の学位を持つ、Snow Man阿部亮平（32＝上智大学大学院理工学研究科）を超える高学歴タレントに……。【もっと読む】ジャニーズ所属でも安泰なのか？ 嵐・櫻井翔、Sexy Zone菊池風磨…慶応三田会の結束