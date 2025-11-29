北朝鮮国営の朝鮮中央通信は28日、朝鮮半島周辺で米国が韓国などと実施している軍事演習について、「戦略的安定を重大に脅かす無謀な軍事的蠢動」と強く批判する論評を発表した。米国の行動が地域情勢の不安定化を招いていると主張した。論評は、米韓が今月、京畿道平沢周辺で海上・空中戦力を動員して対特殊作戦訓練を実施したほか、米空軍がF16戦闘機を烏山空軍基地に追加配備した動きを取り上げた。北朝鮮側は、首都ソウルから