大谷翔平が出場するWBCのチケット、異常な高騰価格でネット販売される 2025年11月28日 21時55分 WBCのチケットが異常な高騰価格でネット販売されているという 日本の開幕戦の内野席は定価2万8000円に対し、29万8000円の出品も 1枚7000円の外野席は2枚セットで19万6000円で売り出されていた