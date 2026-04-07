4月10日に公開される劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の最速上映会が、全国のTOHOシネマズ13劇場で実施される。日が明けた10日0時（9日24時）から行われるが、毎年即完となるチケットだけに予約開始の4月6日0時（5日24時）にはサイトにアクセスが集中。早朝にはチケットが取り放題に一時サーバーがダウンしたため、決算画面まで行ったにも関わらず予約ができなかった人や、そもそもページにアクセスできなかったと