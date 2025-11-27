日本英語検定協会（東京）は27日、実用英語技能検定（英検）に「6級」と「7級」を新設することを決めたと発表した。現在は5級から1級までの8段階で、その下に基礎レベルと位置付ける新たな級を設けて「英検を活用した『生涯にわたる英語能力育成』のスタートラインを早める」としている。2026年度第3回検定から導入する予定。6級は小学校高学年から中学校入門期に、7級は小学校中学年の英語学習に対応させるとしている。問題形