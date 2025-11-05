英語力を効率的に伸ばす方法はあるのか。英語コーチのmochanさんは「毎日1文でいいから英語で日記を書き続けると、ライティング力だけでなくスピーキング力も上がる。簡単な表現であっても、実際に話すときに使える表現の引き出しが増えていくからだ」という――。※本稿は、mochan『英語力を伸ばす1％の習慣 好きなことを毎日少しやるだけ』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／agrobacter※写真はイメー