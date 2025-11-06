英語のリスニング力を上げるにはどうすればいいか。英語コーチのmochanさんは「ニュース動画で英語に触れるのは手軽で効果的だ。なかでもおすすめしたいのはトランプ大統領のスピーチ動画。シンプルで聞き取りやすい、最高の教材といっていい」という――。※本稿は、mochan『英語力を伸ばす1％の習慣 好きなことを毎日少しやるだけ』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Mihajlo Maricic※写真はイメージ