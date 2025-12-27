なぜ日本人は英会話が苦手なのか。TOEIC280点から940点（リスニング満点）まで伸ばした『英語ピクト図鑑』の著者・マーク氏は「多くの人が英会話でつまずく本当の原因は、スピーキング（話す力）ではなくリスニング（聞く力）にある」という――。■「英会話はネイティブに習え」という誤解何年も勉強したのに英語を話せないと、苦手意識を持っている日本人は少なくないでしょう。「言いたいことはあっても、とっさに英語が出てこ