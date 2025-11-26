大相撲、ウクライナ出身力士・安青錦の大関昇進が決まり、26日に伝達式が行われました。使者「安青錦が全会一致で大関に推挙されましたことをご報告いたします。本日は誠におめでとうございます」新大関 安青錦（21） 「謹んでお受けいたします。大関の名に恥じぬよう、またさらに上を目指して精進いたします」所要14場所、付け出し力士を除き歴代最速での昇進となった安青錦。新入幕から5場所連続二桁勝利、ウクライナ出身として