2026年の大相撲春巡業が3月29日の伊勢神宮から始まり、約2週間が経過した。しかし、ここにきて人気力士の離脱が相次ぎ、ファンからは悲鳴が上がっている。【写真】「あたみん」こと熱海富士は参加、私物バッグの紹介休場者は14人超え、人気力士が続々と離脱13日、日本相撲協会の高田川巡業部長（元関脇・安芸乃島）は、横綱・大の里（二所ノ関）と幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）が15日の茨城・鹿嶋市での巡業から休場すると発表した