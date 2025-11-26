再建を目指す名古屋の来季新監督の最有力候補にミハイロ・ペトロヴィッチ氏（68）が挙がっていることが25日、分かった。複数の関係者によると交渉は最終段階という。愛称“ミシャ”ことペトロヴィッチ氏は超攻撃的スタイルを信条に持ち、広島や浦和、札幌の指揮官を歴任。日本では計19年間の指揮を執り、J1歴代2位の通算594試合数と同3位の通算247勝を誇る。札幌の指揮官を退任する際には「95％は終える」と監督業の引退を口に