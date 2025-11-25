YouTuberグループ「ブリとカワウソ」のメンバーで、舞台俳優の千田京平さんが2025年11月22日にXで、アイドルグループ「timelesz」の篠塚大輝さんが「めざましテレビ」（フジテレビ系）で披露した「一発ギャグ」が「不謹慎」だとして批判が相次いでいることについて、「世間がそれに謝れ謝れって言ってんのキショすぎておもろい」などと篠塚さんを擁護する意見を投稿した。グループは謝罪「深く反省し、真摯に受け止めております」