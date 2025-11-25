YouTuberグループ「ブリとカワウソ」のメンバーで、舞台俳優の千田京平さんが2025年11月22日にXで、アイドルグループ「timelesz」の篠塚大輝さんが「めざましテレビ」（フジテレビ系）で披露した「一発ギャグ」が「不謹慎」だとして批判が相次いでいることについて、「世間がそれに謝れ謝れって言ってんのキショすぎておもろい」などと篠塚さんを擁護する意見を投稿した。

グループは謝罪「深く反省し、真摯に受け止めております」

篠塚さんをめぐっては、11月18日の放送で、番組の最後にマスコットキャラクター「めざましくん」から一発ギャグを求められ、童謡「大きな古時計」のメロディーに乗せ「今はもう動かない、おじいさんにトドメ」と替え歌を披露。同時に、右手を大きく振り上げ殴りかかるようなしぐさをした。これがXで拡散され、「不謹慎過ぎる」といった批判的な声が相次いだ。

timeleszは21日、所属するSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトに、メンバー全員の署名とともに謝罪文を掲載。「個人の問題としてのみならず、timeleszとしてのことと捉えております」「不用意かつモラルに反した発言であったこと、そして表現する者としての自覚に欠けていたことを、当人はもとよりグループとして深く反省し、真摯に受け止めております」とした。

千田さんはXで、「timeleszの篠塚くんが生放送でどーのこーのみたいなので気になって見たけどめっちゃおもろかったし世間がそれに謝れ謝れって言ってんのキショすぎておもろい」と篠塚さんを擁護するとともに、篠塚さんを批判する人たちを非難した。

続けて、「『最後に一発ギャグおねがい』って振るのってマジで地獄だからこの台本考えたやつもキショいと思いました」とし、「篠塚くん頑張れ」とエールを送った。

この投稿には、「よく言ってくれたー 彼だけに責任ないし」「ほんとそれ」「失敗したのはしゃーないけど、周りのフォロー足りな過ぎん？」と同意するコメントが寄せられた一方、「もし突然の無茶ぶりだとしても、流石にあのギャグはやらないと思います」「お年寄りと介護している家族が1番テレビを見ている時間帯でそれをやったら炎上されて当然です」と、批判的な意見も相次いだ。

また、めざましテレビ公式Xは放送前日の17日、篠塚さんが一発ギャグを披露することを予告する投稿をしており（現在は削除）、その場で突然一発ギャグをするよう振られたわけではないことを指摘する声もあった。