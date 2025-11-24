¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤Ç¤­¤´¤È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤ä¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÈÂ²ÌÏÍÍ¤¬¤«¤¤´Ö¸«¤¨¤ë»Ò°é¤Æ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤É¤¦¤¾¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤ä¤Ä¤âÇã¤ª¤¦¤«¤Ê¡Ä¡×¤¿¤Ã¤¿500±ß¤ÇÌ´ËÄ¤é¤à»Ò¤Î¿´¤Ë5.4Ëü¤¤¤¤¤Í ¤ë¤ë¤ß¤ó(@turnedtoil)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£¿Æ¤Ë¤ª¾®¸¯¤¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤­¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è