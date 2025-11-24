人気テニスプレイヤーの園田彩乃（30）が、21日までに自身のインスタグラムを更新し、“バスト悩み”についてつづった。【写真あり】「正直めちゃくちゃ重いです」存在感抜群…水着姿の園田彩乃園田は、1995年10月6日生まれ、福岡県出身。JTAの最高ランキングは、シングルス80位・ダブルス56位。また、インスタグラムに水着姿を投稿するなどSNSでも積極的に発信を行っており、インスタグラムのフォロワーは10.3万人を誇る。11