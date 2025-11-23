²­Æì¸©Í¿Æá¹ñÄ®¤Î¾åÃÏ¾ïÉ×Ä®Ä¹¡Ê±¦Ã¼¡Ë¤ÈÌÌ²ñ¤¹¤ë¾®ÀôËÉ±ÒÁê¡Êº¸Ã¼¡Ë¡á23Æü¸á¸å¡¢Í¿Æá¹ñÄ®¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤Ï23Æü¡¢ÆüËÜºÇÀ¾Ã¼¤Î²­Æì¸©Í¿Æá¹ñÄ®¤òË¬Ìä¤·¡¢¾åÃÏ¾ïÉ×Ä®Ä¹¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¡£³¤ÍÎ¿Ê½Ð¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎËÉ±ÒÎÏ¤äÆüÊÆÆ±ÌÁ¶¯²½¤Î½ÅÍ×À­¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉôÂâÇÛÈ÷¤Ø¤ÎÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£ÌÌ²ñ¸å¡¢ÂæÏÑ¤Ë¶á¤¤Í¿Æá¹ñ¤Ø¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëÉôÂâÇÛÃÖ·×²è¤Ë´Ø¤·¡ÖÃÏ°è¤Î¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµ­¼ÔÃÄ¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£