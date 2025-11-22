冬にかけて旬を迎える牡蠣。国内生産量1位を誇る広島県でいま、養殖の牡蠣が大量に死滅する異例事態が発生している。【写真】国民から称賛された「真剣さが伝わる」鈴木農相の視察ファッション「広島県では今年10月から牡蠣の水揚げが始まりましたが、県内各地の養殖業者から“8割から9割が死んでいる”との連絡が県に相次いだのです。歴史的な不漁に陥っている背景は今年の夏から秋にかけての海水温が例年よりも高かったことに