東京都産業労働局は11月21日、博禹観光に対して、旅行業法第65条第1項に基づく行政処分を行った。5月30日付けで旅行業の新規登録申請があり、6月26日付けで旅行業登録を行ったものの、申請書類のうち、旅行業務取扱管理者の履歴書に虚偽の記載があることが旅行業登録後に判明した。不正の手段により登録を受ける行為は、旅行業法第19条第1項第3号に該当するため、同条第1項の規定により、登録を取り消した。悠活国際が6月14日付け