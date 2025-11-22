大相撲十一月場所＞◇十三日目◇21日◇福岡・福岡国際センター【映像】ファンが驚愕した「大量の懸賞束」横綱・大の里（二所ノ関）が結びの一番で関脇・安青錦（安治川）を寄り切って2敗を死守した。直後、横綱が手にした懸賞金の塊に「私の月収何カ月分だ」「量がスゴイ」「夢があるなぁ」などファンが愕然とする一幕があった。今年一年を締めくくる九州場所の懸賞の15日間の申し込み総本数は2177本と発表された。千秋楽ま