高市内閣発足から21日で1か月を迎えました。この1か月の成果と課題について、森美華記者に伝えてもらいます。首相周辺は、大規模な経済対策やトランプ外交などを挙げ、「ロケットスタートだった」と1か月を振り返っています。高市首相も21日午後、成果を強調しました。高市首相「最優先課題としてきた物価高対応や強い経済、強い外交安全保障の実現に対し、高市政権として一定の方向性を出すことができました」首相周辺は、トラン