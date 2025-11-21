「今後、どこの野球チームに入るんですか？」──カープのユニフォームを着た子どもの際どい直球質問に苦笑いを浮かべたのは、来季日本球界に復帰する意向を示している"マエケン"こと前田健太投手（37）だった。【写真を見る】膝上20cmスカートで歩く東海アナ時代の早穂夫人、オークションで出品された歴代のユニフォーム経験豊富な前田投手を巡って巨人、ヤクルト、DeNA、楽天の争奪戦となっているなか、11月16日に都内で行われ