覆面ホラー作家・雨穴氏の2年ぶりとなる最新作『変な地図』が、11月20日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、3週連続で1位を獲得した。週間売上は4.2万部で、累積売上は24.9万部となった。【動画】ホラー作家・雨穴、初の記者会見を開催外国人記者を前に突然踊りだす“奇行”本作は、「オリコン年間“本”ランキング 2024」において、BOOK・文庫の2冠【※】を達成した、『変な家』シリーズの最新作。著者・