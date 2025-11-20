20日午後7時50分ごろ、横浜市港北区のJR新横浜駅で、発車直後の東京発新大阪行き東海道新幹線の床下から白煙のようなものが出ているのを乗務員が見つけ、列車を緊急停止させた。安全を確認し、約15分後に運転を再開した。