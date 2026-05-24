23日夜、名古屋市中村区の路上で、軽トラックから荷下ろし作業をしていた男性が 【写真を見る】軽トラックで荷下ろし作業中の男性はねられ重体後方の軽トラックを運転していた男を逮捕名古屋・中村区 後方の軽トラックにはねられ意識不明の重体です。 23日午後10時ごろ、名古屋市中村区椿町で、軽トラックの後方で荷下ろし作業をしていた50歳代くらいの男性が、後ろからきた軽トラックにはねられました。 男性は病院に運