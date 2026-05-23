お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（50）が22日夜、Xを更新。新幹線における「シート倒し角度問題」について、自身の体験をつづった。真栄田は「以前、新幹線で、後ろのおばさんに、シート倒していいですか？と聞いて『ダメ』と言われた話をしましたが。今日はニュータイプが」と書き出した。そして「新幹線で、後ろの席の60代くらいの女性に『シート倒してもよろしいでしょうか？』と聞いたら、『いいわよ』と。いいわよが少