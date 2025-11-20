２０日午後１時３５分頃、秋田県仙北市田沢湖田沢の市道で、近くの乳頭温泉郷「鶴の湯温泉」の送迎バスが横転し、乗客の男女５人のうち女性３人が軽傷を負った。同温泉によると、バスは宿泊客らを乗せて本館から約１・５キロ離れた別館などに向かう途中だった。県警仙北署が詳しい事故原因を調べている。