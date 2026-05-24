現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、2026年3月4日に回答があった、福井県在住77歳男性のケースを紹介します。回答者プロフィール回答者本人：77歳男性同居家族構成：本人、妻（70歳）住居形態：持ち家戸建て）居住地：福井県リタイア前の職業：公務員リタイア前の年収：1000万円現在の預貯金：2700万円、リスク資産：150万円これま