【北京＝東慶一郎】中国のスパイ摘発機関・国家安全省は１９日、ＳＮＳの公式アカウントで、台湾有事を巡る高市首相の国会答弁を非難する声明を発表した。日本人をスパイ容疑で摘発した実績に触れ、「国家分裂を謀るいかなる企ても断固粉砕する」と主張した。邦人拘束の可能性をちらつかせ、日本側に圧力をかける狙いとの見方が出ている。中国では２０１５年以降、少なくとも１７人の日本人が「スパイ行為」などを理由に拘束さ