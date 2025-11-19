日本マクドナルドは環境への配慮から、ストローを使わなくても飲みやすい冷たい飲み物用のフタの利用を開始しました。このフタは、口をあてる部分を盛り上げることで、飲みやすく、また、こぼれにくい形に設計されていて全国のマクドナルド、およそ3000店舗で順次、導入されます。日本マクドナルドは、プラスチックの使用削減のため2022年にストローを紙ストローに切り替えましたが、飲み心地について一部で不満の声があがっていま