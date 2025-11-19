昨年8月にSNSでのタレントのやす子への“暴言”が大炎上し、芸能活動を休止していたフワちゃんが今月7日、自身のインスタグラムで女子プロレス団体「スターダム」に入団したことを発表した。【もっと読む】学歴詐称問題の伊東市長より“東洋大生らしい”フワちゃんの意外な一面…ちゃんと卒業、3カ国語ペラペラフワちゃんはインスタに《昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました》とつづり、リングの上で土下座をする