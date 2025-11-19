アドバンテスト、ディスコなど半導体製造装置関連は売り買い交錯もやや売りに押される展開。前日の米国株市場ではＡＩ関連株や半導体セクターに売り圧力の強い地合いとなり、半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は２．３％安で４日続落と下値模索の動きを強めた。現地時間１９日（日本時間２０日早朝）に米画像処理半導体大手エヌビディア＜NVDA＞の２５年８～１０月期決算発表を控え