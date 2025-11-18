現地11月18日、国際親善試合で韓国代表はガーナ代表とソウルワールドカップ競技場で対戦した。韓国のスタメンは以下のとおり。GKはソン・ボムグン、DFはイ・テソク、キム・ミンジェ、パク・ジンソプ、チョ・ユミン、ソル・ヨンウ、MFはイ・ガンイン、イェンス・カストロップ、クォン・ヒョクギュ、ソン・フンミン、FWはオ・ヒョンギュというラインナップだ。 前半をスコアレスで終えた韓国は54分、ガーナのアドゥ・プリ