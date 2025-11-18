ホームでガーナと対戦し、１−０で勝利を収めた韓国。（C）Getty Images

　現地11月18日、国際親善試合で韓国代表はガーナ代表とソウルワールドカップ競技場で対戦した。

　韓国のスタメンは以下のとおり。GKはソン・ボムグン、DFはイ・テソク、キム・ミンジェ、パク・ジンソプ、チョ・ユミン、ソル・ヨンウ、MFはイ・ガンイン、イェンス・カストロップ、クォン・ヒョクギュ、ソン・フンミン、FWはオ・ヒョンギュというラインナップだ。
 
　前半をスコアレスで終えた韓国は54分、ガーナのアドゥ・プリンスにネットを揺らされるも、オフサイドによるゴール取り消しで難を逃れる。すると63分、イ・ガンインの絶妙なクロスをイ・テソクがヘディングで押し込んで先制点を奪う。

　その後、韓国は相手に攻め込まれるも、なんとか絶え凌ぎ、そのままタイムアップ。４日前に日本に０−２で敗れているアフリカの実力国を相手に、１−０で競り勝った。

　14日のボリビア戦は２−０で勝利している韓国。年内最後の活動となる11月シリーズは連勝で終えた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

