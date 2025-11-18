韓国代表、イ・ガンインの絶妙アシストで決勝点、日本に敗れたガーナに１−０勝利！ 11月シリーズを２連勝で終える
現地11月18日、国際親善試合で韓国代表はガーナ代表とソウルワールドカップ競技場で対戦した。
韓国のスタメンは以下のとおり。GKはソン・ボムグン、DFはイ・テソク、キム・ミンジェ、パク・ジンソプ、チョ・ユミン、ソル・ヨンウ、MFはイ・ガンイン、イェンス・カストロップ、クォン・ヒョクギュ、ソン・フンミン、FWはオ・ヒョンギュというラインナップだ。
前半をスコアレスで終えた韓国は54分、ガーナのアドゥ・プリンスにネットを揺らされるも、オフサイドによるゴール取り消しで難を逃れる。すると63分、イ・ガンインの絶妙なクロスをイ・テソクがヘディングで押し込んで先制点を奪う。
その後、韓国は相手に攻め込まれるも、なんとか絶え凌ぎ、そのままタイムアップ。４日前に日本に０−２で敗れているアフリカの実力国を相手に、１−０で競り勝った。
14日のボリビア戦は２−０で勝利している韓国。年内最後の活動となる11月シリーズは連勝で終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
