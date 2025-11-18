吉本興業は１８日、２０〜２２日まで中国上海で開催中の「第１１回上海コメディフェスティバル」について、予定していた「よしもとコメディスペシャル」４公演を中止すると発表した。同社は理由について「やむを得ない事情」としている。対中関係が悪化していることが原因とみられる。