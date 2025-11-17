大統領専用機への搭乗前、取材に応えるトランプ大統領＝フロリダ州ウェストパームビーチ（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は16日、緊張が高まっているベネズエラのマドゥロ政権が対話を望んでいるとの見方を示し「マドゥロ大統領と何らかの話をするかもしれない」と意欲を示した。南部フロリダ州で記者団に述べた。一方で、最新鋭原子力空母ジェラルド・フォードがカリブ海に入るなど引き続き軍事圧力は強めた。