街ではバスなどが襲撃され炎上、道路が封鎖された。こうしたインフラ破壊行為はカルテルの常套手段だメキシコ軍による麻薬王エル・メンチョ殺害。その一報がもたらしたのは平和ではなく、制御不能な暴力の連鎖だった。サッカーW杯という国際的祝祭を前に、なぜメキシコは「予測不能な泥沼」へと沈んでいくのか。出口なき絶望のリポート。【写真】懸賞金をかけられていたエル・メンチョ＊＊＊【メキシコ史上、最凶の麻薬カ