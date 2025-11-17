銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。今回ご紹介するのは、「妻とはレスです」と謎に教えてくれるおじさん。○だからどうしたんだよ昔から本当に不思議なのですが、どうしてあなたたちおじさんは「妻とはレスです」「いや、でも妻とはずっとそういうことはないからね」「もう何年もしてない」などと、なんの脈略もなく教えてくれたりするのでしょうか。妻に求められていない悲し